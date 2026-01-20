Nice : Jean-Pierre Rivère se met en retrait de la liste d’Éric Ciotti

Revenu à la présidence de l’OGC Nice à la fin de l’année 2025, Jean-Pierre Rivère a décidé d’ajuster son engagement politique dans la course aux municipales niçoises. Engagé aux côtés d’Éric Ciotti, il a officiellement quitté la liste UDR afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, pointé ces derniers jours par le camp du maire sortant Christian Estrosi en s’appuyant sur le code électoral. Pour autant, Rivère ne se retire pas de la campagne : il devient président du comité de soutien d’Éric Ciotti et sera conseiller spécial du maire et de la Métropole en cas de victoire, une décision annoncée conjointement par les deux hommes, comme l’a rapporté L’Équipe.

La suite après cette publicité

Sur le plan sportif, Jean-Pierre Rivère conserve pleinement ses fonctions à la tête du Gym, avec une priorité clairement affichée. « Le maintien, c’est notre unique objectif », a-t-il expliqué, évoquant une mission de quelques mois jusqu’à la fin de saison pour stabiliser un club en difficulté, actuellement 15e. Conscient de la situation sportive délicate, le dirigeant de 68 ans assume un rôle à la fois stratégique et transitoire, tout en laissant la porte ouverte à un éventuel parcours en Coupe de France.