RC Lens - PSG : la réaction à chaud d'Arnaud Kalimuendo

Auteur d'une prestation collective de haute volée, le Racing Club de Lens a bien failli créer la sensation contre le Paris Saint-Germain à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Mais malgré l'ouverture du score de Fofana, profitant d'une terrible faute de main de Navas, les Lensois ont finalement craqué au bout du temps additionnel sur une tête de Wijnaldum et ont ainsi concédé un match nul frustrant (1-1). Interrogé à l'issue de la rencontre, Arnaud Kalimuendo, prêté au RCL par le PSG, est d'ailleurs revenu sur la prestation collective des siens. Si l'attaquant des Sang et Or s'est montré satisfait du rendement collectif des siens, il a également noté le besoin d'apprendre de ce genre de match pour ne pas réitérer ce scénario cruel.

«On a réalisé un gros match, on a essayé de donner notre maximum, on se fait reprendre en fin de match, c'est dommage, on joue face à une grosse équipe dès qu’ils ont une occasion il ne la manque pas et ce soir on doit en tirer une leçon. On se dit qui reste cinq minutes qu’on doit un peu serrer derrière mais voilà eux devant ça continue de combiner, ça va vite, on va apprendre. Je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe et si les gens le ressentent, tant mieux, parce que c’est le but quand tu es devant ta télévision. Après ce soir on a produit du spectacle je pense mais malheureusement on ne repart pas avec les trois points», a ainsi déclaré Kalimuendo au micro de Canal + Décalé.