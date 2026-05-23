Argentine : gros imbroglio autour de Nico Paz

Sensation de Côme cette saison encore, Nico Paz sera assurément l’un des joueurs à suivre cet été à la Coupe du monde. Du haut de ses 21 ans, l’international argentin devrait sans surprise être appelé par Lionel Scaloni pour disputer le Mondial 2026. Du moins s’il est apte à jouer. Car ce samedi, ESPN Argentina dévoile une drôle de situation autour du joueur prêté par le Real Madrid.

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Légèrement blessé ces derniers jours, le joueur de 21 ans a été observé par les médecins de la sélection argentine qui estime qu’il doit être laissé au repos pour ne pas risquer de manquer le Mondial. Problème, le club de Côme estime que le joueur va très bien et qu’il jouera bien ce week-end face à Cremonese. Une situation tendue sur le plan sportif surtout que le média argentin explique que Nico Paz devrait décider de ne pas jouer et écouter le staff de l’Albiceleste.