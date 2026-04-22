Strasbourg - Nice : les compositions officielles

Ce mercredi place à la deuxième demi-finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un joli duel entre le Racing Club de Strasbourg et l’OGC Nice. À domicile, les Alsaciens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders dans les cages derrière Abdoul Ouattara, Andrew Omobamidele, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell. Le milieu de terrain est assuré par Samir El Mourabet et Maxi Oyodele. Devant, Emanuel Emegha est accompagné par Diego Moreira, Julio Enciso et Martial Godo.

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De leur côté, les Aiglons s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Maxime Dupé qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Antoine Mendy, Kojo Peprah Oppong et Juma Bah en défense tandis que les rôles de pistons sont occupés par Jonathan Clauss et Melvin Bard. Hicham Boudaoui et Salis Abdul Samed composent l’entrejeu. En pointe, Elye Wahi est soutenu par Morgan Sanson et Tom Louchet.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg :

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OGC Nice :