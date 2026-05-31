PSG - Arsenal : l’avis tranché de Samir Nasri
Gunner dans l’âme, Samir Nasri aurait aimé voir son ancien club décrocher sa première Ligue des Champions hier face au Paris Saint-Germain. Mais pour l’ancien international tricolore, passé proche de l’assoupissement pendant le match, Arsenal ne méritait pas de gagner au regard de la production proposée par les hommes de Mikel Arteta.
"Arsenal a complètement refusé le jeu, Paris mérite cette victoire" 🥱— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2026
Samir Nasri n'a pas beaucoup apprécié la qualité de la finale proposée par les Gunners ⚽️#UCLFinal | #CFC pic.twitter.com/4IhtDfIKQd
« Franchement, devant ma télé, je me suis ennuyé. J’ai trouvé le temps très long, Arsenal n’a pas joué, je dis pas que Paris a fait une grande finale, mais Paris mérite sa victore, Arsenal a complètement refusé le jeu », a regretté le Marseillais de naissance.
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