PSG - Arsenal : l’avis tranché de Samir Nasri

Gunner dans l’âme, Samir Nasri aurait aimé voir son ancien club décrocher sa première Ligue des Champions hier face au Paris Saint-Germain. Mais pour l’ancien international tricolore, passé proche de l’assoupissement pendant le match, Arsenal ne méritait pas de gagner au regard de la production proposée par les hommes de Mikel Arteta.

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"Arsenal a complètement refusé le jeu, Paris mérite cette victoire" 🥱



Samir Nasri n'a pas beaucoup apprécié la qualité de la finale proposée par les Gunners ⚽️#UCLFinal | #CFC pic.twitter.com/4IhtDfIKQd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2026

« Franchement, devant ma télé, je me suis ennuyé. J’ai trouvé le temps très long, Arsenal n’a pas joué, je dis pas que Paris a fait une grande finale, mais Paris mérite sa victore, Arsenal a complètement refusé le jeu », a regretté le Marseillais de naissance.