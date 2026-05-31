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Ligue des Champions

PSG - Arsenal : l’avis tranché de Samir Nasri

Par Jordan Pardon
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Gunner dans l’âme, Samir Nasri aurait aimé voir son ancien club décrocher sa première Ligue des Champions hier face au Paris Saint-Germain. Mais pour l’ancien international tricolore, passé proche de l’assoupissement pendant le match, Arsenal ne méritait pas de gagner au regard de la production proposée par les hommes de Mikel Arteta.

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« Franchement, devant ma télé, je me suis ennuyé. J’ai trouvé le temps très long, Arsenal n’a pas joué, je dis pas que Paris a fait une grande finale, mais Paris mérite sa victore, Arsenal a complètement refusé le jeu », a regretté le Marseillais de naissance.

Pub. le - MAJ le
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