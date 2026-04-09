Ligue des Champions : l’équipe type des quarts de finale aller

Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict et les amoureux du ballon rond ont, une nouvelle fois, apprécié le spectacle. Mardi soir, ce qui était annoncé comme un match à sens unique pour le Bayern Munich s’est finalement transformé en un choc intense, équilibré et marqué par d’innombrables occasions. Alors oui, le Real Madrid a bel et bien rendu les armes (1-2) mais tout reste à faire pour les hommes de Vincent Kompany la semaine prochaine. Dans le même temps, Arsenal s’est fait peur mais les Gunners, sauvés par un but de Kai Havertz dans le temps additionnel, ont pris une petite option sur le dernier carré.

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Que dire, en revanche, de la nouvelle masterclass du Paris Saint-Germain, ce mercredi soir au Parc des Princes, face à Liverpool. Impressionnant collectivement et porté par des individualités de plus en plus tranchantes, le club de la capitale a logiquement terrassé les Reds (2-0) et peut même nourrir quelques regrets au regard de sa domination. Enfin, dans un match entaché de nombreuses polémiques autour de l’arbitrage, l’Atlético de Madrid a réalisé la belle opération sur la pelouse du FC Barcelone (2-0). 4 chocs, 4 premières tendances et forcément des individualités qui se dégagent au moment de composer la traditionnelle équipe type.

Un onze type avec 6 Parisiens

Dans un 4-3-3, la rédaction FM a donc décidé de mettre à l’honneur Manuel Neuer. Dernier rempart du Bayern Munich, le portier de 40 ans a tout simplement écœuré les offensifs madrilènes, à commencer par Kylian Mbappé, certes buteur mais qui a globalement buté sur la muraille allemande. Pour l’accompagner, nous avons opté pour une défense à quatre aux couleurs parisiennes. Achraf Hakimi et Nuno Mendes, auteurs d’une nouvelle prestation XXL, occupent les couloirs et sont accompagnés par une charnière centrale composée de Robin Le Normand, intraitable face aux Culers, et Willian Pacho, bluffant de solidité face aux Reds. Au milieu de terrain, difficile également de ne pas récompenser les Parisiens.

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Encensé par Luis Enrique au coup de sifflet final, Warren Zaïre-Emery a fait très mal à l’entrejeu liverpuldien, tout comme João Neves, véritable métronome des Rouge et Bleu. Aux côtés de ce duo, Joshua Kimmich prend place après sa performance de patron face aux Merengues (75% de duels remportés, 5 ballons récupérés). Enfin, trois candidats se dégageaient clairement pour la ligne d’attaque. Dans tous les bons coups face à la bande de Vinicius Jr, Michael Olise a fait vivre un enfer à Alvaro Carreras et anime logiquement l’aile droite. De l’autre côté, comment ne pas récompenser Khvicha Kvaratskhelia, buteur et toujours aussi étincelant les soirs d’Europe. En pointe, Julian Alvarez, fort d’un coup franc exceptionnel et d’une copie parfaite contre les Blaugranas, complète ce onze type.