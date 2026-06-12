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CdM 2026 : Nidal Celik est forfait avec la Bosnie-Herzégovine

Par Tom Courel
1 min.
Bilino Polje Zenica @Maxppp

Coup dur pour la Bosnie-Herzégovine ce vendredi. À la veille de l’entrée en lice des Dragons à la Coupe du Monde 2026, le RC Lens annonce que le défenseur Nidal Celik est forfait pour toute la compétition internationale. Sur son compte X, le club nordiste a indiqué la mauvaise nouvelle en souhaitant un bon rétablissement au pilier du sélectionneur Sergej Barbarez.

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« Touché à la veille de l’entrée en lice de la Bosnie-Herzégovine ce vendredi, le défenseur artésien est contraint de quitter sa sélection et manquera la Coupe du Monde. Bon rétablissement Nidal, le Racing est avec toi », est-il notifié par les Lensois. Pour rappel, Celik devait affronter le Canada, la Suisse et le Qatar dans le groupe B.

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