CdM 2026 : Nidal Celik est forfait avec la Bosnie-Herzégovine

Coup dur pour la Bosnie-Herzégovine ce vendredi. À la veille de l’entrée en lice des Dragons à la Coupe du Monde 2026, le RC Lens annonce que le défenseur Nidal Celik est forfait pour toute la compétition internationale. Sur son compte X, le club nordiste a indiqué la mauvaise nouvelle en souhaitant un bon rétablissement au pilier du sélectionneur Sergej Barbarez.

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Nidal Celik forfait pour la @FIFAWorldCup 🏥



Touché à la veille de l'entrée en lice de la Bosnie-Herzégovine ce vendredi, le défenseur artésien est contraint de quitter sa sélection et manquera la Coupe du Monde.



Bon rétablissement Nidal, le Racing est avec toi 💪 pic.twitter.com/TXGU598BZw — Racing Club de Lens (@RCLens) June 12, 2026

« Touché à la veille de l’entrée en lice de la Bosnie-Herzégovine ce vendredi, le défenseur artésien est contraint de quitter sa sélection et manquera la Coupe du Monde. Bon rétablissement Nidal, le Racing est avec toi », est-il notifié par les Lensois. Pour rappel, Celik devait affronter le Canada, la Suisse et le Qatar dans le groupe B.