Bournemouth recale deux fois le Barça pour Eli Junior Kroupi

Le FC Barcelone semble avoir revu ses plans pour renforcer son attaque. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants catalans travaillaient sur le très complexe dossier Julián Alvarez, considéré comme intransférable par l’Atlético de Madrid. Face à la fermeté des Colchoneros, le Barça a activé son plan B : Éli Junior Kroupi. L’attaquant français de Bournemouth plaît énormément à Hansi Flick, qui a validé son profil, poussant le directeur sportif Deco à passer à l’action.

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Selon les informations de L’Équipe, le FC Barcelone a déjà transmis deux offres, toutes deux inférieures à 100 millions d’euros, pour tenter de convaincre Bournemouth de céder son buteur. Des propositions immédiatement refusées par le club anglais, qui n’entend pas se séparer facilement de l’un de ses joueurs les plus prometteurs. Malgré ces premiers échecs, le Barça n’aurait pas abandonné le dossier et pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines.