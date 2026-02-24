Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique prend la défense de Bradley Barcola

Bradley Barcola @laloumance
Malgré ses huit réalisations et ses passes décisives en 33 rencontres cette saison, Bradley Barcola cristallise les débats. L’ex-Lyonnais est décrié depuis son arrivée au PSG pour son manque de finition, malgré les différences qu’il peut réaliser sur le côté gauche. Interrogé en conférence de presse sur son cas, Luis Enrique a tenu à saluer ses prestations.

« Les problèmes de finition de Barcola ? Ce n’est pas seulement Bradley, tout le monde est critiqué au PSG. C’est normal, c’est pour ça qu’on joue ici. Il faut s’habituer. Les attaquants, ce sont de très bons joueurs, avec beaucoup de personnalité. La critique, c’est comme ça que ça fonctionne dans un très grand club. Bradley, l’année dernière et cette année, a montré sa personnalité. Il est très rapide et peut encore s’améliorer techniquement. Je suis très content de tous mes attaquants », a indiqué le technicien espagnol à la veille du barrage retour contre Monaco en Ligue des Champions.

