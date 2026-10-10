OM : Emerson adresse un message d’espoir aux supporters marseillais

En pleine période de turbulences, l’Olympique de Marseille doit rapidement redresser la barre. Actuellement 17e du classement et sur une série de cinq défaites consécutives, le club phocéen joue déjà gros avant son déplacement à Troyes, ce dimanche soir. Après trois semaines de trêve internationale, les hommes de Bruno Genesio doivent retrouver le chemin de la victoire, malgré plusieurs absences liées aux blessures de Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg. Interrogé par La Provence, Emerson Palmieri a reconnu que la situation actuelle était loin des attentes marseillaises, tout en appelant à garder la tête froide : « pour un club comme l’OM, ce n’est pas normal d’être à cette place, on le sait. Ce n’est que le début du championnat, on doit rester calme, il reste tant de matches à jouer, mais on n’est pas content de ce que l’on a fait jusqu’ici. »

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Le latéral gauche italo-brésilien a néanmoins affiché sa confiance dans la capacité du groupe à inverser la tendance. Malgré un début de saison particulièrement compliqué et un été marqué par plusieurs départs dans un contexte financier délicat, Emerson assure que l’état d’esprit reste positif au sein du vestiaire. « On a pris quelques jours de repos, puis on a beaucoup travaillé. On a conscience de notre situation. Le groupe va bien, la mentalité est bonne, on va tout faire pour retrouver la victoire et satisfaire nos supporters », a-t-il expliqué. Alors que l’OM s’apprête à enchaîner cinq rencontres en quinze jours, le rendez-vous face à Troyes représente une occasion importante de relancer une équipe en manque de résultats et de confiance.