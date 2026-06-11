La grande inquiétude des médias avant le début du Mondial, changement de dernière minute pour l’Espagne

Le Mondial de tous les débats

"Sous les yeux du monde", titre L’Équipe, qui ajoute qu’il faut “ramener la coupe à la raison”. En effet, la Coupe du Monde s’ouvre dans un contexte politique et diplomatique alarmant sous l’égide des États-Unis, du Canada et du Mexique. Malgré les tensions, le cynisme de la FIFA et le bouleversement du football en quatre-quarts-temps, la magie du jeu pourrait sauver le tournoi, qui inaugure un format inédit à 48 nations. La France de Didier Deschamps part à la conquête de sa troisième étoile dans un groupe relevé aux côtés du Sénégal, de la Norvège et de l’Irak. Face aux Bleus, de grands favoris comme l’Espagne, l’Angleterre de Thomas Tuchel, l’Argentine de Lionel Messi ou le Brésil de Carlo Ancelotti rêvent également d’un sacre planétaire. Gianni Infantino a profité de sa conférence de presse à Mexico pour balayer les controverses à la veille de l’ouverture de la Coupe du Monde. Le président de la FIFA s’est défendu en affirmant « nous ne sommes pas des maîtres du monde », réagissant notamment au refoulement à la frontière américaine de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan. S’il a qualifié cet incident de « regrettable », il a rappelé que l’organisation ne contrôlait pas tout, tout en saluant ses « excellentes relations » avec Donald Trump pour permettre l’accueil des Iraniens. Enfin, face aux critiques sur le prix des billets et les visas, le dirigeant a mis en avant un succès commercial sans précédent, avec plus de 6 millions de tickets déjà vendus.

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L’Espagne s’organise autour de Pedri

Dans la presse espagnole, on parle évidemment de la Roja. Pour optimiser son milieu de terrain en vue de la Coupe du Monde, Luis de la Fuente a fait évoluer le système tactique de l’Espagne du 4-2-3-1 vers un 4-3-3. Ce changement permet de repositionner Pedri plus bas sur le terrain, une formule inspirée de son succès sous Hansi Flick au Barça, afin de mieux fluidifier le jeu de la Roja. Associé à Rodri et Fabián Ruiz, le joueur du Barça a brillé lors du match de préparation contre le Pérou à Puebla en inscrivant notamment un but. Ce trio d’experts, qui affiche près de 150 sélections, incarne désormais le triangle de sécurité et l’atout maître des Espagnols.

Adieu les légendes !

“Dernière danse”, titre le Corriere dello Sport, avec cette une qui montre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une dernière occasion de briller dans la plus belle des compétitions. Vingt ans après leurs débuts communs en 2006, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se retrouvent pour l’ultime chapitre de leur rivalité légendaire lors de cette Coupe du Monde 2026. À la tête de deux sélections candidates au titre, les deux icônes affichent un bilan stratosphérique de 13 Ballons d’Or et 1 883 buts cumulés. L’Équipe parle aussi des deux géants, avec un hommage également à d’autres joueurs qui vont faire leurs adieux. On peut évoquer Guillermo Ochoa, 40 ans, Luka Modrić, 40 ans, ainsi que Neymar, 34 ans et Manuel Neuer, 40 ans, tous deux de retour en sélection après de longues absences. Enfin, de grands noms du football africain et européen tels que Sadio Mané, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne ou Riyad Mahrez s’avancent aussi vers leurs ultimes feux sur la scène planétaire.