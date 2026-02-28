Le Havre - Paris Saint-Germain : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Havre ce samedi à 21h05, dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Le HAC s’articule en 5-3-2 avec Diaw aux cages. La défense est composée de Seko, Pembélé, Zagadou, Lloris et Zouaoui. L’entrejeu havrais est composé de Ebonog, Gourna-Douath et Ndiaye. Boufal et Soumaré vont animer l’attaque du HAC.

Le PSG s’organise en 4-3-3 avec Safonov dans les buts. Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Hernandez forment la défense parisienne. Vitinha est associé à Dro et Zaïre-Emery au milieu de terrain. L’attaque du PSG sera menée par Kvaratskhelia, Lee et Barcola.

Les compositions :

Le Havre : Seko, Pembélé, Zagadou, Lloris, Zouaoui - Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye - Boufal, Soumaré

Le Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Dro, Vitinha, Zaïre-Emery - Kvaratskhelia, Lee, Barcola