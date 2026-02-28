Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Le Havre - Paris Saint-Germain : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Le Havre PSG
betclic
1 10.0 N 6.50 2 1.29 Bonus 100€

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Havre ce samedi à 21h05, dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Le HAC s’articule en 5-3-2 avec Diaw aux cages. La défense est composée de Seko, Pembélé, Zagadou, Lloris et Zouaoui. L’entrejeu havrais est composé de Ebonog, Gourna-Douath et Ndiaye. Boufal et Soumaré vont animer l’attaque du HAC.

La suite après cette publicité

Le PSG s’organise en 4-3-3 avec Safonov dans les buts. Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Hernandez forment la défense parisienne. Vitinha est associé à Dro et Zaïre-Emery au milieu de terrain. L’attaque du PSG sera menée par Kvaratskhelia, Lee et Barcola.

Les compositions :

Le Havre : Seko, Pembélé, Zagadou, Lloris, Zouaoui - Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye - Boufal, Soumaré

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Dro, Vitinha, Zaïre-Emery - Kvaratskhelia, Lee, Barcola

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier