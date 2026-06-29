Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

CdM 2026, Didier Deschamps : «pour mon bien et celui de l’équipe de France, il fallait que je parte»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
Regarder en direct sur Prime Video
France Suède
winamax
1 1.26 N 6.25 2 9.50 bonus 100€ Voir sur Prime Video

Mardi soir, l’équipe de France affrontera la Suède pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre pour laquelle les Bleus pourront à nouveau compter sur leur sélectionneur Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Rentré en France suite au décès de sa mère, Deschamps a fait le point sur son état émotionnel. « Ça va, je suis là donc c’est bien d’avoir la tête occupée depuis vendredi soir, quand je suis arrivé. J’ai repris ma fonction, tout s’est bien passé pour l’équipe et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c’était évidemment très dur et, pour mon bien personnel et pour celui de l’équipe de France, il fallait que je parte. Ils ont fait ce qu’il fallait. Là, on prépare la deuxième compétition qui commence dans la compétition… », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier