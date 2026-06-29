CdM 2026, Didier Deschamps : «pour mon bien et celui de l’équipe de France, il fallait que je parte»

Mardi soir, l’équipe de France affrontera la Suède pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre pour laquelle les Bleus pourront à nouveau compter sur leur sélectionneur Didier Deschamps.

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Rentré en France suite au décès de sa mère, Deschamps a fait le point sur son état émotionnel. « Ça va, je suis là donc c’est bien d’avoir la tête occupée depuis vendredi soir, quand je suis arrivé. J’ai repris ma fonction, tout s’est bien passé pour l’équipe et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c’était évidemment très dur et, pour mon bien personnel et pour celui de l’équipe de France, il fallait que je parte. Ils ont fait ce qu’il fallait. Là, on prépare la deuxième compétition qui commence dans la compétition… », a-t-il confié en conférence de presse.