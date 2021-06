OL : Raymond Domenech juge le choix Peter Bosz

Rudi Garcia non conservé, l’Olympique Lyonnais a choisi de jeter son dévolu sur le Batave Peter Boss. Ancien coach de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen, ce dernier est censé redorer le blason d’un club ayant une nouvelle fois raté une qualification pour la Ligue des Champions. Et si l’option Boss séduit les observateurs sur le papier, qu’en pense un certain Raymond Domenech ? L’ancien entraîneur (éphémère) du FC Nantes a donné son avis.

La suite après cette publicité

« Je dirais que ce n’est n’est pas le plus mauvais. D’abord parce qu’il parle français. Il a vécu trois ans en France, il est d’une culture à l’Ajax où la formation est Bern avant. L’objectif c’est aussi de faire jouer les jeunes. Ce n’est pas parce que je suis président de l’UNECATEF qu’on est opposé aux étrangers. Quand ils correspondent à quelque chose et qu’ils ont un profil qui semble être adapté à ce que recherche l’OL, laissons-lui la possibilité de mettre en place ce qu’il peut faire. Laissons-lui le temps, parce que les entraîneurs qui arrivent et qui sont sur la sellette au bout e deux matches, on sait ce qui arrive », a-t-il déclaré, avant d’être relancé sur le style offensif promis par Bosz. « Laissez-moi rire. Le premier entraîneur que je vois et qui dit : « moi je ne veux pas un football offensif, je veux juste gagner des matches, on va défendre », cela il n’existe pas. On est tous obligés de tenir le même langage hypocrite en disant qu’on va faire un football offensif. Oui, si on a des joueurs pour faire un football offensif», a-t-il déclaré sur BFM Lyon.