Le nouveau coach de Nantes veut recruter deux joueurs du Red Star

Il était environ 17h30, ce mardi, quand le FC Nantes a annoncé le remplacement de son entraîneur Michel Der Zakarian par Grégory Poirier. Après trois défaites de rang en Ligue 2, le club des bords de l’Erdre mise désormais sur l’ancien coach du Red Star (juillet 2024-juin 2026) pour redresser la barre. Et selon nos informations, le nouvel homme fort des Canaris aimerait recruter deux de ses anciens protégés.

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Le premier est Balthazar Pierret. Âgé de 26 ans, ce gaucher évolue au Red Star depuis janvier dernier après un an et demi passé en Italie, du côté de Lecce. Pierret est un milieu défensif qui a disputé 18 matches de Ligue 2 la saison passée, mais qui n’a pas pu participer aux trois premiers matches du club francilien cet été. L’autre joueur ciblé est Dylan Durivaux. Âgé de 25 ans, le natif de Cannes évolue au Red Star depuis deux ans. Titulaire inamovible en défense centrale (34 titularisations en 34 matches en 25/26), Durivaux n’a plus qu’un an de contrat. À une semaine de la fin du mercato, le Red Star saura-t-il résister à la double offensive du FCN ?