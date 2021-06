AS Roma : les discussions avancent pour Rui Patricio

A la recherche d'un nouveau gardien afin de prendre définitivement la place de titulaire face à Pau Lopez (26 ans) et Antonio Mirante (37 ans), l'AS Roma a ciblé Rui Patricio. Le gardien international portugais qui participe actuellement à l'Euro 2020 est un pilier de Wolverhampton depuis trois saisons. D'après Sky Italia, le joueur de 33 ans serait d'accord pour rejoindre l'Italie et son compatriote José Mourinho.

Néanmoins, le coach de l'AS Roma va encore devoir patienter puisqu'un accord n'a pas encore été trouvé entre les deux clubs. L'AS Roma propose ainsi 8 millions d'euros mais Wolverhampton en attendrait un peu plus et aurait fixé le prix du champion d'Europe 2016 entre 12 et 15 millions d'euros.