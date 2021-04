Mercato : Alexandre Lacazette met la pression sur Arsenal

La suite après cette publicité

Performant ces dernières semaines, Alexandre Lacazette (29 ans) a vu son avenir revenir au centre des discussions. Il y a quelques jours de cela, on apprenait en effet que trois écuries européennes étaient sur les rangs pour l'attaquant : le Séville FC, l'Atlético de Madrid et l'AS Roma. Trois candidats prestigieux autant intéressés par les qualités de l'ancien Lyonnais que par sa situation contractuelle.

Le bail de l'international tricolore (16 capes, 3 buts) à Arsenal expire en juin 2022. Cet été se présente donc a priori comme l'occasion de négocier son transfert au meilleur prix pour les trois prétendants. Surtout que les Gunners, eux, mettent du temps à se positionner. L'intéressé a d'ailleurs mis une légère pression sur sa direction dans des propos relayés par le Mirror et le Daily Express ce lundi.

La balle dans le camp d'Arsenal

«Mon plan est de gagner un trophée avec le club cette saison et ce serait facile pour moi de prétendre à une prolongation de contrat. La balle n'est pas uniquement de mon côté, il y a aussi le club, le manager. Il y a différents paramètres à prendre en compte», a-t-il expliqué, sans se mouiller, avant de conclure. «Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour parler de ça».

S'il n'est pas définitif, le message est on ne peut plus clair : Lacazette se concentre sur la fin de saison et la Ligue Europa notamment (les Gunners défient le Villarreal d'Unai Emery, leur ancien entraîneur, en demi-finales), en attendant un signe de ses patrons pour prendre une décision en vue du prochain mercato. Arsenal est prévenu, l'heure tourne...