La valeur de l’effectif de l’OL est en train d’exploser !

En l’espace de quelques semaines, l’OL a tout perdu ou presque en dehors du championnat : une élimination cruelle en Coupe de France face à Lens aux tirs au but, suivie d’une sortie de route sans gloire en Ligue Europa contre le Celta Vigo. Depuis cette série folle de victoires de 13 victoires de rang entre la fin d’année et le début d’année, le moteur a calé aussi en championnat. Entre le nul frustrant au Havre et les défaites lors de l’Olympico ou face à Monaco, Lyon traverse une vraie zone de turbulences depuis plusieurs matches. Pourtant, il y a forcément du positif à tirer de cette saison. Et cela se traduit notamment dans les valeurs marchandes de l’effectif rhodanien.

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Dans le dernier rapport de Transfermarkt, plusieurs joueurs de l’effectif de Paulo Fonseca ont vu leur valeur exploser au cours des trois derniers mois. Ainsi, Rémi Himbert, inconnu au bataillon il y a encore trois mois, vaut aujourd’hui 10 millions d’euros. Endrick passe de 25 à 35 millions d’euros quand Tyler Morton est estimé à 25 millions d’euros ce vendredi. Autre révélation de la saison, Pavel Sulc fait un bond de 8 millions d’euros et vaut désormais 20 millions. Noah Nartey est déjà valorisé à 15 millions d’euros quand Ruben Kluivert en vaut 6. Moussa Niakhaté passe de 15 à 18 millions d’euros, et Afonso Moreira passe de 5 à 10 millions d’euros. Khalis Merah, estimé à 8 en décembre, vaut également 10 millions aujourd’hui. La même valeur pour Abner Vinicius. De son côté, Tanner Tessmann, décevant, passe de 12 à 10 millions d’euros.