Grosse tension entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund

La rivalité entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne se traduit pas que sur la pelouse. Au micro de Sky Sports, le directeur sportif Hasan Salihamidžić s'était étonné de la présence de Marco Reus contre le Bayer Leverkusen samedi dernier : «Il est parfois assez surprenant de s’éloigner de l’équipe nationale et de rejouer deux ou trois jours plus tard. [...] Ce n’est pas la première fois que ça se produit. Si vous êtes blessé, ok, alors vous êtes out, mais sinon… Serge Gnabry est resté et il sera probablement absent contre Barcelone».

Une remarque que n'a pas apprécié son homologue du Borussia Dortmund Michael Zorc, qui n'a pas tardé à y réagir : «Salihamidzic devrait fermer sa gueule et s'exprimer sur les questions relatives au Bayern Munich. Pour qui se prend-il ?», a-t-il pesté dans des propos récoltés par Kicker. L'ambiance sera tendue entre les deux dirigeants lors du prochain Klassiker prévu le 4 décembre prochain au Signal Iduna Park.