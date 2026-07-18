Coupe du Monde 2026 : des orages ressentis à quelques heures de France-Angleterre

À quelques heures du coup d’envoi de la petite finale de la Coupe du Monde 2026 entre les Bleus et l’Angleterre (23 heures), les environs du Hard Rock Stadium de Miami ont été frappés par des orages et quelques coups de tonnerre ont été entendus. Si la météo devrait progressivement s’améliorer, les organisateurs restent vigilants. En cas d’éclair détecté dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour de l’enceinte, le protocole de sécurité imposera une interruption de la rencontre, avec une évacuation temporaire des joueurs et du public pendant au moins 30 minutes, comme cela avait été le cas lors de France-Irak (3-0).

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Les Bleus avaient déjà été confrontés à cette situation vendredi, leur entraînement ayant été retardé en raison des intempéries. Pour l’heure, aucun scénario similaire à celui du match France-Irak, dont la mi-temps avait duré plus de deux heures, n’est envisagé. Les conditions resteront toutefois éprouvantes avec une température proche de 30 °C et un taux d’humidité supérieur à 70 %, malgré un ciel couvert.