PL : Kai Havertz explique pourquoi il a préféré Chelsea au Real

Recruté au Bayer Leverkusen cet été par Chelsea pour pas moins de 80 M€, Kai Havertz est quelques mois après son arrivée, bien intégré chez les Blues. Ses quatre buts ses et ses trois passes décisives en dix matches joués toutes compétitions confondues cette saison ne lui font pour le moment pas regretter son choix. S’il a récemment été testé positif au coronavirus, manquant par la même occasion quelques matches avec son équipe, le milieu de terrain offensif allemand en a profité pour expliquer au micro de Sport Bild les raisons de sa venue à Chelsea alors qu’il était également courtisé par le Real Madrid.

«Pour moi, c'était important d'avoir un club avec une vision. Le club bouge. Nous sommes une jeune équipe avec beaucoup de grands joueurs. Nous réfléchissons de manière ambitieuse. Nous voulons construire quelque chose ici et attaquer. Cela me motive. Et puis un titre avec Chelsea vaut plus. Un transfert comme celui-ci ne se fait pas du jour au lendemain. J'en avais assez pour passer en revue toutes les options et les choses qui sont importantes pour moi. Je regardais de toute façon beaucoup de Premier League à la télévision et je connaissais très bien Chelsea» dit-il avant d’évoquer sa relation particulière avec Timo Werner, son compatriote en sélection et désormais coéquipier à Chelsea. «Bien sûr, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Cela aide beaucoup. Mais nous devons aussi suivre nos propres voies pour nous installer complètement ici.»