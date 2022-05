Chelsea : Antonio Rüdiger évoque les raisons de son départ

La suite après cette publicité

Interviewé après la défaite en finale de la FA Cup face à Liverpool samedi, le défenseur central de Chelsea Antonio Rüdiger a évoqué les raisons de son départ à la fin de la saison. L’Allemand de 29 ans, dont le contrat avec le club londonien expire en juin, devrait normalement rejoindre le Real Madrid. Le défenseur des Blues a notamment expliqué que son départ n’était pas dû aux sanctions infligées par le gouvernement britannique à Chelsea, qui empêchaient les Blues de renégocier les contrats de ses joueurs, mais qu’il y avait d’autres raisons.

«Il y avait une chance, mais les sanctions ne sont pas le problème. Je ne veux pas aller trop loin à ce sujet. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'un côté mais des deux côtés, Chelsea a été formidable avec moi et j'ai été formidable avec Chelsea. Comme toujours, je suis très, très reconnaissant. Je suis devenu un homme ici. Mes enfants sont nés ici. Londres et surtout Chelsea seront toujours spéciaux pour moi. Ça fait cinq ans, comme d'habitude avec des hauts et des bas, mais avec beaucoup de choses positives. C'est pourquoi je suis encore plus frustré parce que je voulais avoir une fin différente », a déclaré Rüdiger après la défaite face aux Reds. Cette saison l’international allemand a disputé 52 matches avec Chelsea, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives.