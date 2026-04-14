Real Madrid : Kylian Mbappé répond cash aux détracteurs avant le Bayern Munich

Du haut de ses 39 buts en 38 rencontres disputées cette saison, Kylian Mbappé porte le Real Madrid sur ses épaules depuis le début de l’exercice. Pourtant, l’international français traverse une période médiatiquement compliquée depuis son retour de blessure, la presse madrilène se montrant particulièrement critique à son égard ces derniers jours. Buteur malgré la défaite face au Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions (1-2), Mbappé se retrouve sous pression avant le match retour à l’Allianz Arena, où les Merengues devront renverser la situation pour espérer atteindre les demi-finales.

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Avant ce rendez-vous crucial, mardi soir (21h), le meilleur buteur madrilène s’est exprimé dans le magazine GQ et n’a pas hésité à évoquer cette pression médiatique. « Aujourd’hui, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c’est la constance. Le plus difficile n’est pas d’arriver. C’est de se maintenir et de continuer à progresser (…). Une carrière ne se déroule jamais exactement comme on l’imagine. Il y a des choses que tu contrôles et d’autres que tu ne contrôles pas », a-t-il assuré, lui qui rappelle que le football doit rester un jeu, même au plus haut niveau.

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Kylian Mbappé : «jouer au Real Madrid, c’est comme un cadeau de Dieu»

« La pression me permet de maintenir le niveau d’excellence nécessaire. On ne peut pas toujours être performant et offrir le spectacle attendu », a-t-il ajouté. Mais Kylian Mbappé ne souhaite pas se cacher derrière le contexte qui l’entoure. Pour lui, jouer au Real Madrid est une chance unique. « J’ai l’opportunité de vivre de ma passion, de jouer les meilleurs matchs, d’être dans le meilleur club du monde ». Le Bondynois se montre reconnaissant d’évoluer au Santiago Bernabéu et en Espagne, « dans un pays qui, d’un point de vue footballistique, est l’un des meilleurs au monde ».

« Il faut toujours s’adapter et se réinventer. La bonne mentalité implique de savoir écouter et s’adapter, résume-t-il, alors que sa saison est encore loin d’être terminée et qu’il sera observé de très près lors de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Être capitaine m’offre une vision nouvelle et plus globale. Nous avons beaucoup d’ambition, mais aussi l’humilité de savoir que rien n’est garanti », a-t-il ajouté. Kylian Mbappé devra désormais prouver qu’il est totalement imperméable à cette pression de la meilleure des manières : sur le terrain.

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