Ligue des Champions : la drôle de soirée de Kylian Mbappé

Même prolongé jusqu'en 2025 (2024, plus une année en option), Kylian Mbappé refait parler de lui et de son avenir. À croire que ce n'est pas un vulgaire papier signé par les parties concernées qui changera la donne. Vexé par trop de promesses non tenues depuis l'été et l'arrivée du duo Galtier-Campos, le champion du monde et son entourage ont tapé fort aujourd'hui, jour pourtant de la réception de Benfica pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Il veut partir et vite.

Luis Campos, lui aussi cité pour accompagner Mbappé vers la sortie, a vite démenti avant la rencontre du soir sur Canal +. «Je suis là pour démentir. Kylian Mbappé n'a informé personne pour partir du Paris Saint-Germain. On n'a jamais parlé de cela. J'ai trois ans de contrat pour le PSG, je travaille tous les jours pour que le club fasse quelque chose d'extraordinaire. On parle avec lui tous les jours, comme avec les autres. Tous les joueurs discutent avec nous. J'ai parlé du recrutement il y a un mois, nous, on travaille tous les jours pour faire une saison exceptionnelle. On est très content de travailler ici.»

Un bon match comme réponse aux rumeurs

Les propos du dirigeant ce soir au Parc des Princes n'ont pas vraiment éteint ce début d'incendie. L'accueil du public allait déjà avoir valeur de révélateur. Il a été applaudi par les supporters à l'annonce de son nom lors des compositions d'équipes. De quoi le mettre en confiance, lui qui a fait référence après la rencontre à Reims de cette utilisation d'attaquant en pivot, une position qu'il n'apprécie pas. Cette fois, et à l'inverse du match de championnat de samedi, il démarrait en compagnie de Neymar, mais pas de Messi, toujours blessé.

La connexion entre les deux stars a rapidement fonctionné, le Brésilien mettant sur orbite son acolyte à plusieurs reprises (8e, 22e, 34e, 45e). C'est finalement sur penalty que l'attaquant français est parvenu à ouvrir le score (39e). Avec un peu plus d'adresse, il aurait pu inscrire un doublé au retour des vestiaires en enroulant cette frappe de peu à côté (52e). Malgré les remous du moment, Mbappé a finalement passé une soirée tranquille, qui aurait même été parfaite si sa reprise acrobatique, refusée pour une position de hors-jeu, avait été validée (86e). Tant pis. Principal danger avec Neymar, il a semblé retrouver ses sensations des premières semaines de la saison, comme quelqu'un de libéré.