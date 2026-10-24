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UEFA Nations League

Equipe de France : le nouvel appel du pied de Thauvin à Zidane

Par Valentin Feuillette
1 min.
Zidane sur le banc de l'équipe de France @Maxppp

Florian Thauvin n’a pas abandonné l’idée de retrouver l’équipe de France. Auteur d’un excellent début de saison avec le RC Lens, l’attaquant de 33 ans a de nouveau envoyé un message à Zinédine Zidane, alors que les Bleus vont bientôt poursuivre les prochaines échéances internationales. « En tant que compétiteur, mon objectif est d’y aller, mais ce n’est pas à moi de réclamer. Je dois me donner toutes les chances de mon côté », a expliqué le Lensois, déterminé à poursuivre sur sa lancée, au micro de Ligue 1+ après la victoire des Sang et Or contre le Paris FC samedi (2-1).

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L’ancien Marseillais estime répondre présent chaque week-end, mais sait que la décision finale appartient au sélectionneur. « Aujourd’hui, je démontre tous les week-ends que je suis performant, mais ensuite, on fait confiance à notre légende, notre sélectionneur », a-t-il poursuivi. Un nouvel appel du pied adressé à Zinédine Zidane, alors que Thauvin espère voir ses performances en club lui ouvrir les portes de la sélection française. Réponse le 8 novembre prochain pour la liste de Zizou.

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