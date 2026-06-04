Le Bayer Leverkusen a refusé Alvaro Arbeloa

Après une saison terminée à une décevante 6e place de Bundesliga, à six points du podium, le Bayer Leverkusen cherche un remplaçant à Kasper Hjulmand, toujours sous contrat pour un an encore. La direction prospecte et reçoit également des candidatures, comme celle d’Alvaro Arbeloa, pas encore officiellement libéré par le Real Madrid.

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D’après les informations de Bild, le Bayer a refusé le profil de l’ancien défenseur estimant qu’il n’était pas suffisamment préparé pour ce poste. Arbeloa y voyait un tremplin vers un autre poste plus prestigieux, comme un certain Xabi Alonso, dont il a pris la suite au Real. Si le profil du technicien a été soufflé au B04, c’est parce qu’il a le même agent que son collègue champion du monde 2010.