Les trois noms surprises de Luis Enrique pour la Roja

À quelques semaines du coup d'envoi du Mondial 2022, les places en sélection deviennent de plus en plus prisées et compliquées à obtenir pour de nouveaux joueurs. Cependant, certaines sont encore disponibles. En Espagne par exemple, le sélectionneur Luis Enrique aurait trois noms surprises qu'il pourrait sortir du son chapeau à l'occasion des derniers matchs de préparation à l'événement, qui se tiendront en septembre prochain (face à la Suisse et au Portugal).

Ainsi, Ferran Jutglá (Bruges), Abel Ruiz (Sporting Braga) et Rodrigo Moreno (Leeds) pourraient être les invités surprises de la liste de la Roja pour le Qatar, si ces derniers parvenaient à conserver leur niveau de performance actuel avance AS. De nouvelles options qui ont de quoi semer le trouble dans l'esprit de l'ancien coach du FC Barcelone, lui qui dispose déjà de nombreux joueurs offensifs (Alvaro Morata, Raúl de Tomás, Ansu Fati, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Dani Olmo ou encore Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino et Marco Asensio).