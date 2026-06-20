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Coupe du Monde

CdM 2026, Brésil : Neymar sera de retour contre l’Ecosse

Par Maxime Barbaud

Très bonne nouvelle pour Neymar. Après avoir déclaré forfait pour les deux premières rencontres de cette Coupe du Monde 2026 en raison de sa blessure au mollet, il devrait être de retour pour le 3e et dernier match de phase de groupes face à l’Écosse.

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Carlo Ancelotti l’a affirmé en conférence de presse, après la victoire du Brésil cette nuit face à Haïti (3-0). «Neymar s’entraînera individuellement demain, puis dimanche il sera à la reprise de l’entraînement avec l’équipe et convoqué ensuite contre l’Écosse». Il n’a plus porté le maillot de la sélection depuis l’automne 2023.

Pub. le - MAJ le
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