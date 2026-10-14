PSG : la réaction mitigée de Luis Enrique

Comment l’entraîneur du PSG Luis Enrique a apprécié la rencontre folle face à Manchester City ? Entre la première période exceptionnelle du club parisien et la révolte des Citizens après la pause, Luis Enrique ne pouvait pas se montrer pleinement satisfait.

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« C’est difficile à dire parce que le match a eu des moments très différents. La première mi-temps a montré ce que nous voulons faire en tant qu’équipe. On a été très supérieur. Tu penses que le match est gagné à 3-0 à la mi-temps, et on a souffert en 2e mi-temps. Ils auraient mérité de marquer plus de buts. On aurait pu perdre dans ce match », a lancé le coach espagnol, mitigé et lucide sur la prestation de son adversaire. Interrogé sur le match à venir face au FC Barcelone, il a glissé : « ce n’est pas important d’être la meilleure équipe maintenant, mais à la fin de la saison. »