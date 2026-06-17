EdF : Wayne Rooney à genou devant Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a frappé fort, avec un doublé face au Sénégal pour les débuts des Bleus dans ce Mondial. De quoi être élu homme du match de notre rédaction, avec un joli 8/10. Et il a impressionné beaucoup de monde, dont Wayne Rooney, qui a commenté le match pour la BBC en Angleterre.

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« Mbappé est une superstar absolue. Il est absolument incroyable. Il n’y a aucun doute qu’il deviendra le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde lors de ce tournoi », a indiqué l’ancien buteur des Three Lions. Pour rappel, le Français n’est qu’à deux buts de Miroslav Klose, qui compte 16 réalisations dans la compétition, et à un but du deuxième, Ronaldo Nazario.