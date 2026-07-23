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Le Sporting CP a ciblé le successeur de Francisco Trincão

Par Santi Aouna - Josué Cassé
1 min.
Anis Hadj Moussa @Maxppp

Le transfert de Francisco Trincão à Al-Ahli est désormais officiel. Le club saoudien a récemment annoncé la signature de l’international portugais pour les quatre prochaines saisons, confirmant ainsi une opération dont les contours avaient déjà été bouclés. Une opération qui va rapporter 45 millions d’euros au club lisboète. Ce dernier a d’ailleurs déjà ciblé son successeur.

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En effet, selon nos dernières informations, le Sporting CP souhaite enrôler Anis Hadj Moussa, actuellement sous les couleurs de Feyenoord et qui était ciblé par… Al-Ahli lors de ce mercato estival comme nous vous l’avions révélé. Auteur de 13 buts et 7 passes décisives la saison dernière, l’ailier droit de 24 ans, capable de jouer à gauche et réputé pour sa qualité technique et sa vision du jeu, plaît particulièrement à la direction portugaise. Affaire à suivre…

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