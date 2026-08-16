Lens : la joie de Joseph Oughourlian après le sacre face au PSG

Le RC Lens a réalisé un exploit retentissant contre le Paris Saint-Germain, en s’imposant (1-0) à 10 contre 11, ce dimanche soir, à Bollaert. Après la rencontre, le président du club lensois, Joseph Oughourlian, a exprimé toute sa joie après ce succès historique de son équipe, qui a remporté le premier Trophée des Champions de son histoire.

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« C’est le seul trophée qui nous manquait. Le gagner à Bollaert, c’est encore plus extraordinaire. On était sur tous les ballons. On a passé un super moment. On ne lâche rien, on avait face à nous une très très grosse équipe. Mais, même à 10 contre 11, on a rien laché », a indiqué le patron du RCL, au micro de Ligue 1+.