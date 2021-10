Atlético : Joao Félix heureux d'évoluer à Madrid

Dans un entretien accordé au podcast de CBS «Que Golazo», l'attaquant de l'Atlético de Madrid a été invité à comparer ses deux entraîneurs en club et en sélection, respectivement Diego Simeone et Fernando Santos, et a confié apprendre beaucoup sous les ordres d'El Cholo : « C'est bien de travailler avec Simeone, nous apprenons beaucoup de lui. Comme tout le monde peut le voir, la passion qu'il a. La passion est différente. Simeone est toujours dans le jeu, il parle, il court... »

L'international portugais a également avoué s'améliorer aux côtés de deux de ses coéquipiers, en les personnes de Luis Suarez et Antoine Griemann, tous deux passés par le FC Barcelone, qu'il aurait pu rejoindre cet été en cas d'échange avec le Français : « C'est la deuxième année que je joue avec Luis, avec Antoine est la première. Ils ont beaucoup de qualité, beaucoup d'expérience et c'est bien pour moi, en tant que jeune joueur, d'apprendre. »