Ansu Fati revient sur ses débuts au Barça

La suite après cette publicité

Interviewé par Sport, l’ailier du FC Barcelone Ansu Fati est revenu sur ses débuts avec les Blaugranas. L’international espagnol de 19 ans avait débuté avec le Barça à l’âge de 16 ans et 298 jours. Le jeune attaquant catalan a expliqué qu’il avait réalisé son rêve ce jour-là et que cela avait été possible grâce au soutien de sa famille.

« Ce jour-là, tout m'est passé par la tête, c'était très excitant. Je réalisais mon rêve dans le meilleur club du monde. La famille est mon plus grand soutien. Sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. C’est grâce à elle que je suis qui je suis » a déclaré le Barcelonais. De retour de blessure, Fati pourrait revenir lundi soir pour la réception de Cadix (21h).