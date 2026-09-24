Ballon d’Or : Roberto Carlos milite pour Kylian Mbappé

Meilleur buteur de Liga, de Ligue des Champions, et de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé apparaît aujourd’hui parmi les favoris pour le Ballon d’Or, et ce, en dépit d’un palmarès vierge la saison dernière. Dans un entretien accordé au journal espagnol AS, l’ancienne légende du Real Madrid, Roberto Carlos, a d’ailleurs donné sa préférence au Français.

La suite après cette publicité

«Le Ballon d’Or cette année ? Kylian Mbappé», a répété sans hésiter l’ancien latéral brésilien, deuxième du Ballon d’Or en 2002. Pour rappel, les votes se termineront le 28 septembre. La cérémonie se déroulera le lundi 26 octobre à Londres.