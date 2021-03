L1 : Clément Turpin arbitrera OL-PSG

Dimanche prochain, le choc de la 30e journée de Ligue 1 opposera l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. Une rencontre très importante pour la course au titre puisque le vaincu pourrait se retrouver à trois points du vainqueur, et à six des Lillois, si ces derniers s’imposent à domicile contre Nîmes.

En attendant de voir si le PSG aura récupéré Neymar pour ce match décisif, la Ligue 1 a officialisé sur son site internet l’identité de l’arbitre qui officiera. Il s’agit de Clément Turpin. Un homme en noir habitué des grands chocs du championnat.