Eva Carneiro répond sèchement à Mourinho, onze ans après leur clash à Chelsea

Onze ans après leur célèbre altercation à Chelsea, Eva Carneiro a vivement réagi aux nouvelles déclarations de José Mourinho dans le documentaire MOURINHO de Netflix. L’ancienne médecin des Blues n’a pas apprécié que le Portugais continue de défendre son comportement lors du match contre Swansea en 2015, lorsqu’il lui avait reproché, ainsi qu’au kinésithérapeute Jon Fearn, d’être entrée sur le terrain pour soigner Eden Hazard. « Onze ans plus tard, nous revivons le pire. J’espère qu’ils ont gagné de l’argent », a-t-elle écrit sur X. Carneiro affirme surtout qu’elle n’avait pas le choix : l’arbitre Michael Oliver avait appelé le staff médical et (Eden) Hazard avait lui-même demandé à être soigné. « À ce moment-là, je ne pouvais rien faire d’autre en tant que professionnelle de santé », a-t-elle expliqué.

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Carneiro a également répondu à John Terry, qui défend Mourinho dans le documentaire en expliquant que le staff savait que l’entraîneur ne voulait pas voir les médecins intervenir sauf en cas de blessure sérieuse. « Nous sommes tenus par un code de déontologie médico-légal. Franchement, il serait bon que John Terry apprenne les règles du jeu », a répliqué l’ancienne médecin. Mourinho, lui, ne présente toujours pas d’excuses et affirme qu’il aurait réagi de la même manière avec un homme. Après l’incident de 2015, Carneiro avait été écartée de l’équipe première avant de quitter Chelsea et d’engager une procédure contre le club et Mourinho. Chelsea avait finalement présenté des excuses sans réserve, tandis qu’un accord amiable dont les conditions sont restées confidentielles avait mis fin au litige.