La réponse cash de l’Inter au Barça pour Lautaro Martinez

Le projet Julian Alvarez est en train de partir en fumée. Malgré un forcing tout terrain et les demandes répétées de l’Araignée à l’Atlético de Madrid de vouloir quitter le club pour rejoindre la Catalogne, le vice-champion du monde n’ira pas au FC Barcelone. La direction blaugrana l’a enfin compris et commence à travailler sur d’autres dossiers dans sa quête d’avant-centre. Le temps presse puisque le premier match de Liga a lieu dès dimanche à Elche (21h30).

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«On cherche la meilleure solution, affirmait hier Deco en marge du Trophée Gamper remporté contre Al-Ahly (2-1). On a des solutions à la maison, mais on va en chercher ailleurs. Tous les joueurs veulent venir au Barça. On a perdu deux joueurs devant. Lewandowski et Ferran. Pour Ferran, on a des solutions avec les joueurs qui sont arrivés. Pour Robert c’est plus compliqué, c’est difficile de remplacer un joueur comme lui. Il y a beaucoup de rumeurs, mais oui on va bouger.»

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L’Inter le juge intransférable

Il existe déjà des alternatives au club comme Raphinha, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, tous les trois capable de jouer en numéro 9, ou encore le jeune Hamza Abdelkarim, attaquant de métier et auteur de 4 buts durant la préparation. Cela risque d’être insuffisant pour tenir sur tous les tableaux. Il faut un élément d’expérience à ce poste si particulier. Ce joueur pourrait être Lautaro Martinez. Depuis quelques heures, il est devenu la priorité offensive du FC Barcelone. Pas une mince affaire.

D’après Sky Sport, les Culés risquent fort de se casser les dents. Le joueur de 28 ans est perçu comme intransférable par l’Inter, où il est sous contrat jusqu’en 2029. Il est le capitaine de l’équipe et l’incarnation du projet de la direction. Lui-même a une grande reconnaissance envers les Nerazzurri et ne compte pas s’en aller comme ça. Sport ajoute qu’il se sent très heureux en Italie où il s’apprête à entamer sa 9e saison. Ni lui, ni son agent n’ont été contactés d’ailleurs. Ce dossier semble déjà impossible à boucler, surtout à 12 jours de la fermeture du mercato.