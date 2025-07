Le Real Madrid est le club le plus riche du Mondial des Clubs

Le Real Madrid est désormais le leader de la course à celui qui remportera le plus d’argent lors du Mondial des Clubs 2025. Les Merengues ont déjà empoché 55,2 millions d’euros. Une somme gargantuesque qui accumule plusieurs conditions : 12,1 millions d’euros pour la qualification en quart de finale, 23,8 millions d’euros après avoir réussi deux victoires et un match nul en phase de groupes et 31,4 millions d’euros seulement pour la participation à la compétition.

Mais le meilleur reste à venir selon AS. En effet, en cas de qualification en demi-finale, le Real Madrid remporterait la somme de 19,4 millions d’euros. Et si en plus, le club espagnol disputait la finale du Mondial des Clubs, il empocherait 27 millions d’euros. Si victoire en finale il y a, les Madrilènes toucheraient 37 millions d’euros. Donc le club de Kylian Mbappé peut encore obtenir 56,4 millions d’euros pour ses trois derniers matchs de la compétition.