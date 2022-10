Aston Villa se sépare également du staff de Steven Gerrard

17e de Premier League et sèchement battu sur la pelouse de Fulham ce jeudi (3-0), Aston Villa a immédiatement remercié Steven Gerrard suite à cette nouvelle défaite, la sixième en onze matchs cette saison. Dans la foulée, le club de Birmingham a, ce vendredi, annoncé mettre fin à leur collaboration avec Gary McAllister, Neil Critchley, Tom Culshaw, Jordan Milsom et Scott Mason, tous membres du staff du coach de 42 ans. Aaron Danks, entraîneur intérimaire, prendra les rênes de l'équipe pour la réception de Brentford ce dimanche, en attend la nomination d'un nouvel entraîneur.

« Le conseil d'administration a pris cette décision après une évaluation complète des résultats et des performances au cours de l'année civile. Lorsque nous avons nommé Steven, nous avons été clairs sur le fait que nous nous étions fixé un objectif d'amélioration continue, mais cela n'a pas été atteint malgré les meilleurs efforts de chacun et nous pensons que le moment est venu d'apporter ces changements maintenant », a précisé Christian Purslow, président des Villans.

Aston Villa can confirm Gary McAllister, Neil Critchley, Tom Culshaw, Jordan Milsom and Scott Mason have all left the club following the departure of Head Coach Steven Gerrard.