Le Maroc valide la fin du projet fou de Gianni Infantino

Le projet FIFA Forward Enterprise, porté par Gianni Infantino, ne verra finalement pas le jour. Alors que cette réforme avait suscité de nombreuses critiques au sein des fédérations membres, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a officiellement salué la décision du président de la FIFA de retirer sa proposition. Dans un communiqué, son président Fouzi Lekjaa estime que les progrès réalisés grâce aux programmes de développement de la FIFA, notamment en Afrique, doivent être préservés dans l’intérêt de l’ensemble des associations membres.

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La FRMF insiste également sur la nécessité de préserver l’unité du football mondial. Pour Fouzi Lekjaa, la décision de Gianni Infantino est « sage » puisqu’elle privilégie le rassemblement et la cohésion entre les fédérations plutôt qu’une réforme qui divisait. Le patron du football marocain en a profité pour réaffirmer son soutien au président de la FIFA et à toutes les initiatives visant au développement du football mondial.