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CdM 2026 : les coulisses folles de la pub Lego avec Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius

Par Samuel Zemour
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Lego a frappé fort à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Avec une campagne spectaculaire déjà vu plus de 400 millions de fois sur Instagram et aimé 14 millions de fois en deux jours seulement, la marque a fait sensation en réunissant Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Vinícius Júnior… transformés en figurines Lego. Intitulée “Everyone Wants a Piece”, cette collection dédiée aux stars du football a été une véritable mise en scène sur plusieurs jours.

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En coulisses, réunir ces quatre icônes mondiales s’est révélé impossible. Chacun a donc été filmé séparément, avec un timing extrêmement serré et chaque scène a été répétée six fois. Après un important travail de post-production, la campagne est désormais lancée… et il ne reste plus qu’aux fans, et surtout aux parents, de passer à la caisse pour s’offrir ces figurines avant le Mondial. Mais il faudra mettre le prix, car la réplique Lego de la Coupe du Monde est disponible à 179 euros sur le site du constructeur danois.

Pub. le - MAJ le
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