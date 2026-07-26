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Amical : Liverpool renverse Sunderland pour son premier match de pré-saison

Par Allan Brevi
1 min.
Andoni Iraola @Maxppp
Liverpool 4-2 Sunderland

Pour son premier match amical de l’été, Liverpool a lancé sa préparation par une victoire spectaculaire face à Sunderland (4-2) à Nashville. Les Reds ont rapidement pris les devants grâce à Kieran Morrison, servi par Harvey Elliott, avant de voir les Black Cats revenir dans la rencontre avec l’égalisation d’Enzo Le Fée puis prendre l’avantage en seconde période grâce à Tymur Tutierov. Malgré quelques ajustements liés notamment à la sortie sur blessure de Joe Gomez, Liverpool a montré de belles ressources.

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Menés au score, les hommes d’Andoni Iraola ont réagi grâce à Dominik Szoboszlai, puis les entrants ont fait la différence. Federico Chiesa a donné l’avantage aux Reds à la 72e minute avant que le jeune Lewis Koumas ne scelle le succès en fin de match. Une première sortie encourageante pour Liverpool, marquée par l’impact des jeunes joueurs et des recrues dans un match riche en intensité.

Pub. le - MAJ le
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