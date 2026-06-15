Coupe du Monde 2026 : l’étonnante restriction de la FIFA qui frustre le public français

« En raison de nos obligations contractuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des clips d’une durée dépassant 60 secondes, dans le cadre de la promotion de la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur nos antennes. Merci de votre compréhension. » Le message est épinglé en premier commentaire sous chaque résumé publié sur la chaine YouTube de beIN Sports. Pas forcément le genre de message que le diffuseur qatari pensait devoir automatiser en guise de réponses aux viewers mécontents.

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Car effectivement, le contrat d’exclusivité pour la diffusion des 104 matches de la Coupe du Monde 2026 intime à beIN Sports de ne pas proposer de formats plus longs sur cette plateforme. Contactée, la chaîne se réfugie derrière ce fait, qu’elle semble malgré tout déplorer. Depuis le début des rencontres jeudi dernier, les critiques pleuvent sur ces résumés incompréhensibles où les buts s’enchaînent en un temps record. Et désarçonnent ceux qui sont habitués aux résumés longs, et de très bonne qualité, que ce diffuseur offre en temps normal sur les championnats qu’il diffuse (Liga, Serie A, Superlig notamment).

Il va donc visiblement falloir se résoudre à ne pas pouvoir consommer sur YouTube des résumés long format des matches qui se déroulent la nuit, et qui, par nature, sont moins regardés en direct par les téléspectateurs français. M6, de son côté, propose des résumés légèrement plus longs (environ 3 minutes), mais uniquement sur les matches dont il possède les droits de diffusion, soit 54 au total. Et ce sont les matches diffusés en début de soirée (hormis le Brésil-Maroc diffusé à 0h, qui génère le plus de vues jusqu’à présent parmi les résumés publiés).

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Mais pourquoi ?

Reste donc une question, à laquelle personne ne parvient à répondre pour l’instant : pourquoi le contrat signé entre la FIFA et beIN Sports limite à 1 minute chaque résumé sur YouTube ? Sur sa propre chaîne, la FIFA se contente de résumés de 2 minutes et ne propose pas de long format. Il n’est donc pas question de concurrence. Le directeur de la rédaction de beIN Sports a précisé, à L’Équipe : « les ayants droit veulent toujours plus d’argent, mais donnent de moins en moins d’accès, c’est le cas cette fois avec la FIFA qui nous impose des restrictions fortes en minutage sur le digital. Je peux comprendre la frustration des fans sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’il s’agit d’une Coupe du monde avec un décalage horaire. Nous sommes malheureusement limités, mais ce n’est pas de notre fait. C’est la conséquence du nouveau contrat ».

BeIN Sports aurait aimé proposer autre chose, à l’image des résumés de 5 minutes diffusés durant la Coupe du Monde au Qatar. Mais à l’époque, ils n’avaient pas le droit de proposer sur YouTube les résumés des rencontres co-diffusées avec TF1. Aujourd’hui, ils peuvent diffuser ce résumé de 1 minute même sur les matches co-diffusés avec M6. Cela ne répond malgré tout toujours pas à la question de cette limite imposée par le contrat signé avec la FIFA. D’autant qu’elle n’existe pas dans les autres pays.

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À l’étranger, les diffuseurs exclusifs proposent des résumés complets, de minimum 8 minutes, à l’image de DAZN en Espagne, de la ZDF en Allemagne, la RTBF en Belgique ou de la Fox aux États-Unis. Les restrictions imposées en France sur le digital n’existent donc pas dans les autres pays, ce qui ajoute au flou. À l’issue de la phase de poules, les seizièmes, quarts et demi se disputeront majoritairement à des horaires accessibles pour le marché européen (6 seizièmes, 2 huitièmes et 1 quart prévus dans la nuit). De quoi atténuer la frustration.