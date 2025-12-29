Menu Rechercher
MU : Eriksen dénonce la pression médiatique

Par André Martins
Christian Eriksen sous les couleurs de Manchester United @Maxppp

Christian Eriksen est revenu sur son expérience sous Rúben Amorim à Manchester United, après son transfert en Bundesliga cet été. Le milieu danois, qui n’a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues sous les ordres du Portugais, a évoqué la difficulté pour certains joueurs de gérer la franchise médiatique de leur entraîneur : « Ça n’a pas aidé, vraiment pas. Je veux dire, ça n’a pas du tout aidé les joueurs. Certaines choses, tu peux les dire à l’intérieur, mais ce n’est pas très malin de les dire à l’extérieur, pour mettre une pression supplémentaire et coller une étiquette aux joueurs qui faisaient déjà de leur mieux. » Ces propos ont été tenus dans une interview accordée à The Times, où Eriksen faisait notamment référence à la conférence de presse de janvier dans laquelle Amorim avait qualifié l’équipe de « peut-être la pire équipe de l’histoire de Manchester United » : « Je ne pense pas que ça ait aidé du tout, non. Après s’il a raison ou tort, peu importe, mais pour nous, c’était un peu comme "Oh là là, encore un titre à la une." »

Le Danois a également souligné la pression supplémentaire que subissent les joueurs de Manchester United à cause des critiques incessantes des anciens joueurs et experts : « Quelle que soit la position, tu te dis : "On a Casemiro maintenant, mais il faut le comparer à Roy Keane", ou "On avait Van Persie ici, donc cet attaquant doit maintenant faire pareil". » Cette attente historique, combinée aux changements fréquents de managers et de structures, rend selon lui la réussite difficile : « Tout à United, c’est tout de suite : quand tu portes ce logo, tu amènes toute cette histoire avec toi, tu dois suivre ce qui a été fait avant et le changer ou faire mieux, ce qui est presque impossible quand tu gagnes huit titres sur 11 saisons en Premier League. » Eriksen a conclu sur le rôle mitigé du club face aux pressions externes : « Le bruit extérieur met beaucoup de pression. De l’intérieur, si tu pouvais faire taire tout le reste, je pense que tu pourrais réussir. »

