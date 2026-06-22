France - Irak : compositions probables

Vice-championne du monde 2022, la France compte bien ramener la coupe à la maison en 2026. Mais le chemin sera long pour Didier Deschamps et ses troupes. Mardi dernier, les Tricolores ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde 2026 en battant le Sénégal 3 à 1 même si tout n’a pas été parfait. Ce soir à 23 heures, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, les Bleus vont tenter de poursuivre sur leur lancée en venant à bout de l’Irak. Une sélection largement battue 4 à 1 par la Norvège lors du premier acte dans le groupe I.

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Ce soir, DD risque d’apporter quelques retouches à son onze de départ qui évoluera en 4-2-3-1. Mais ce ne sera pas le cas dans les cages, qui seront toujours gardées par Mike Maignan. Malgré une première mitigée face aux Sénégalais, le portier de l’AC Milan tiendra son rang ce lundi soir. Devant lui, l’expérimenté Lucas Digne prendra place dans le onze au poste de latéral gauche, en lieu et place de Theo Hernandez. Pour le reste de la défense, pas de changement, puisque William Saliba, Dayot Upamecano et Jules Koundé débuteront la rencontre.

DD prépare 4 changements ce soir

Le staff a choisi de continuer avec Koundé, alors que certains médias annonçaient que Malo Gusto pourrait être titularisé. Cela devra encore attendre. Au milieu, c’est Manu Koné qui accompagnera Adrien Rabiot cette fois-ci, en lieu et place d’Aurélien Tchouameni. Enfin, Deschamps a procédé à deux changements en attaque. Le premier concerne le poste d’ailier gauche. Auteur d’une entrée gagnante et d’un but face au Sénégal, Bradley Barcola remplace Désiré Doué. Le deuxième changement concerne Michael Olise et Ousmane Dembélé.

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Ce dernier va retrouver l’aile droite pendant que le joueur du Bayern Munich, très impressionnant mardi dernier, va évoluer derrière Kylian Mbappé, qui sera en pointe. Dans le camp d’en face, Graham Arnold sait que son équipe n’a pas le droit à l’erreur ce soir. Il devrait opter pour un 4-4-2 avec Basil dans les buts. Le quatuor Doski-Hashem-Tahseen-Ali aura fort à faire pour contenir les assauts offensifs tricolores. Même chose au milieu, où Jasim, Al-Ammari, Iqbal et Bayesh prendront place. Enfin, le duo Al-Hamadi-Hussein sera chargé de l’attaque lors de cette rencontre à suivre en live commenté sur notre site.