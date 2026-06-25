CdM 2026 : le Qatar fait pire que la Tunisie !

Au terme de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le Qatar sombre encore un peu plus. En effet, le pays hôte du Mondial 2022 est devenu l’équipe ayant encaissé le plus grand nombre de buts dans la compétition. Avec un total de 10 buts concédés, les Qataris devancent désormais la Tunisie, qui occupait jusqu’alors cette place avec 9 buts encaissés.

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Une performance défensive catastrophique qui démontre une énorme différence de niveau de jeu avec les sélections européennes notamment, et qui va certainement attrister les supporters. Pour rappel, le Qatar a perdu contre la Bosnie (3-1), le Canada (6-0) et a fait match nul contre la Suisse (1-1). Il se place désormais à la quatrième position du groupe B. De son côté, la sélection emmenée par Hervé Renard est éliminée.