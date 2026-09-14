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« Ma femme va être contrariée », la sortie amusante d’Enzo Maresca sur Erling Haaland

Par Josué Cassé
Vincenzo Maresca @Maxppp

Unique buteur lors du derby de Manchester, Erling Haaland a offert la victoire aux Skyblues ce dimanche malgré une infériorité à gérer pendant près de 70 minutes. Après la rencontre, son entraîneur, Enzo Maresca, s’est fendu d’une déclaration qui n’a pas manqué d’en faire sourire plus d’un…

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«Le plus important, c’est que Haaland soit heureux. Comme vous dites en anglais, 'Happy wife, happy life !' Nous, on dit : 'Happy Erling, happy life !' Ma femme, elle va être contrariée, c’est sûr…», a ainsi lancé le technicien italien.

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