OM-PSG : Benedetto et Pastore racontent l'ambiance électrique du Vélodrome

En clôture de la onzième journée de Ligue, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche à 20h45 (à suivre en direct sur FM à partir de 20h45) pour un Classique qui s'annonce d'ores et déjà bouillant. Deux formations en forme depuis le début de saison et l'occasion pour les Phocéens, qui disposent d'un match en retard contre l'OGC Nice (mercredi, 21h) de revenir à sept points du leader parisien en cas de victoire. Présents sur Telefoot, Dario Benedetto et Javier Pastore désormais coéquipiers à Elche et anciens protagonistes de cette rivalité historique, se sont d'ailleurs exprimés sur ce choc tant attendu et l'ambiance électrique pouvant régner au Vélodrome lors de cet affrontement.

«Je me souviens que pour nous, le Vélodrome, c'était l’un des seuls stades où on nous sifflait sans arrêt quand on avait le ballon. C’était vraiment impressionnant. J’ai hâte de voir comment Marseille va accueillir Léo sur le terrain. C’est incroyable qu’il joue au PSG, je le sens plus à l’aise.. et c’est bien pour tout le monde», a ainsi déclaré Pastore avant que Benedetto ne précise : «le Vélodrome c'est puissant.. vraiment puissant ! S’il y’a bien quelque chose qui représente l’OM ce sont ses supporters, son stade plein cette ambiance si belle... J’espère avoir la chance un jour de rejouer au Vélodrome.»

Benedetto sur la ferveur phocéenne 🔥 (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/zblNRabAIR — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 24, 2021

