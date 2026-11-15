Carlo Ancelotti prend cher après la nouvelle désillusion du Brésil !

Le Brésil continue de chercher la bonne recette sous Carlo Ancelotti. Après une Coupe du Monde globalement ratée, la Seleção avait bien rebondi lors de sa tournée de matchs amicaux lors de la précédente trêve. Cette fois-ci, les Brésiliens ont connu une formule diverse pour leur premier match de cette tournée à Singapour, avec une défaite inquiétante contre le Japon (3-2), samedi. Alors qu’ils étaient revenus à hauteur grâce à un doublé de Vinícius Júnior, après avoir concédé deux buts en 20 minutes de jeu, les Auriverdes se sont finalement inclinés dans le temps additionnel. Pour couronner le tout, Ancelotti a été expulsé pour avoir vivement contesté le but, réclamant une faute au préalable. Une nouvelle contre-performance qui ne passe pas du tout au pays.

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Intervenant de la chaîne Sporttv, le consultant Alexandre Lozetti n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer le travail du technicien italien. « Je trouve son travail mauvais. Le Brésil joue mal dans la majorité de ses matchs, avec un niveau de jeu insuffisant. Je ne parle pas du niveau d’Ancelotti, mais de celui que l’on attend du foot brésilien… Le Brésil a des joueurs de qualité, mais ne parvient pas à construire une équipe équilibrée. Il y a des problèmes défensivement comme offensivement. Ce sont des situations que je pensais voir sous contrôle dès lors qu’un entraîneur de cette envergure a pris les commandes… Je n’aime pas ce qui a été fait jusqu’ici… », a-t-il lancé.

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Romarío demande son renvoi

De son côté, Globo Esporte décrit ce Brésil comme « une sélection qui laisse encore beaucoup à désirer », après la piètre performance des siens. Le quotidien Estadão a également été sévère contre Ancelotti, lui reprochant de nombreux manquements dans son équipe, notamment en défense et dans la tenue du ballon. Mais la réaction qui fait le plus parler au Brésil est celle de Romarío. Le champion du monde 1994 a violemment pris à partie le technicien italien en exigeant son départ. « Ancelotti, c’est fini ! Prenez vos affaires et partez ! Personne ne remet en question votre bilan. Vous êtes l’un des plus grands entraîneurs que le football mondial ait jamais connus, mais vous l’avez prouvé en club. Avec l’équipe nationale brésilienne, jusqu’à présent, vous n’avez pas été à la hauteur. Nous n’en pouvons plus ! », a-t-il indiqué avant d’interpeller le président de la Fédération brésilienne (CBF), Samir Xaud.

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« Tu es jeune, brésilien, et je crois que tu veux le meilleur pour notre football. Mais le moment est venu de montrer que tu as le courage de prendre une décision. Débarrassez-vous d’Ancelotti ! On ne plaisante pas avec le maillot de la Seleção. On ne peut pas se permettre de gâcher une autre Coupe du Monde… Ancelotti n’a pas compris la dynamique d’une équipe nationale et, surtout, il n’a pas compris ce que représentent le football brésilien et le maillot vert et or. Il est grand temps que ça change. Au revoir ! » Autant dire que la presse s’accentue pour Ancelotti, qui devra rectifier le tir, contre Singapour lors du 2e amical de cette trêve.